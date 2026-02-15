Форма поиска по сайту

15 февраля, 17:55

Политика
Медведев: Зеленский будет жить, пока он продолжает разваливать Украину

Зеленский будет жить, пока он продолжает разваливать Украину – Медведев

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Продолжительность жизни президента Украины Владимира Зеленского во многом зависит от его работы по разрушению собственной страны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом политик прокомментировал слова главы киевского режима о возможном компромиссе в отношении российского руководства.

"Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: "Наш самый большой компромисс, что (Владимир. – Прим. ред.) Путин и его друзья не в тюрьме". Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну", – сказал Медведев в видеосообщении в мессенджере МАХ.

Ранее Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого мира". В частности, он подчеркнул, что не примет мирное соглашение на унизительных для Киева условиях, пояснив, что украинские власти торопятся закончить боевые действия, но это не то же самое, что торопиться заключить мир на любых договоренностях.

