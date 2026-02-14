Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о переносе выборов на неопределенный срок противоречат друг другу и вызывают недоумение. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, что заявляет Зеленский, уже нельзя назвать заявлениями. Это какой-то бред больного, душевное нездоровье", – указала она журналистам.

Она отметила, что украинский лидер ранее призывал к проведению электорального процесса, однако затем изменил позицию, что делает ситуацию еще менее понятной.

Подобные решения и заявления, по ее словам, свидетельствуют о нестабильности политического курса украинских властей. Кроме того, Захарова добавила, что действия нынешнего руководства Украины негативно отражаются на государственности страны.

Зеленский ранее не подтвердил возможность проведения президентских выборов на Украине и референдума по мирному соглашению с Россией до 15 мая. Он также заявил, что ему неизвестны планы по объявлению выборов 24 февраля, о чем ранее писала Financial Times.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) также опроверг подготовку к этим мероприятиям в мае, добавив, что, по его мнению, Зеленский не сможет переизбраться, если выборы все же состоятся.