Захарова назвала слова Зеленского о выборах глумлением над украинским народом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает глумиться над украинским народом, говоря о невозможности скорого проведения выборов на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Зеленский не подтвердил, что выборы президента на Украине и референдум по мирному соглашению с Россией могут пройти до 15 мая. Он добавил, что ничего не знает о якобы намерениях огласить проведение выборов в стране 24 февраля, о чем до этого сообщали журналисты газеты Financial Times.

"То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громодянами продолжается", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также опроверг подготовку к выборам и референдуму в мае. Вместе с тем парламентарий выразил уверенность, что при проведении выборов Зеленский все равно не сможет переизбраться.