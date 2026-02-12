Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Мы не достигли ничего определенного, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение сделки. Если это возможно, я дам понять премьер-министру (Нетаньяху. – Прим. ред.), что это будет предпочтительнее", – отметил Трамп.

Американский лидер вновь напомнил об атаке военных США по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года. Глава Белого дома выразил надежду, что в этот раз власти Ирана будут "более разумными и ответственными".

"Кроме того, мы обсудили (с Нетаньяху. – Прим. ред.) огромный прогресс, достигнутый в секторе Газа и регионе в целом. На Ближнем Востоке действительно царит мир", – заключил Трамп.

По информации СМИ, ранее Израиль предупредил США, что может самостоятельно атаковать Иран, если исламская республика пересечет установленные ими "красные линии" в области разработки баллистических ракет.

Трамп, в свою очередь, также пригрозил принять жесткие меры против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики.