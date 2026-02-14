Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:01

Политика

Песков заявил, что новая эпоха началась с 2014 года

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Новая эпоха в современной истории отсчитывается с 2014 года, поскольку именно тогда "поменялось все". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил о событиях в Европе, а также о роли западных стран в государственном перевороте на Украине в 2014 году. По словам Пескова, в том году был пройден некий рубикон и началась новая реальность, которая требовала от Москвы решительных действий.

В связи с этим Владимир Путин принял соответствующее решение, в рамках которого были изменены концептуальные подходы к тем, кого раньше РФ считала своим партнером, заявил представитель Кремля.

"(Решение. – Прим. ред.) которое потребовало от нас большей решимости в отстаивании своих интересов и которое впоследствии сделало неизбежным и необходимым начало специальной военной операции", – добавил Песков.

Ранее стало известно, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

Песков отметил, что Женева станет местом следующего раунда переговоров, потому что стороны посчитали такой выбор целесообразным и удобным для всех. При этом речь идет только о трехстороннем формате переговоров – представителей Евросоюза или международных организаций там не будет.

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17 и 18 февраля в Женеве

Читайте также


властьполитика

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика