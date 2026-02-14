Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Новая эпоха в современной истории отсчитывается с 2014 года, поскольку именно тогда "поменялось все". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил о событиях в Европе, а также о роли западных стран в государственном перевороте на Украине в 2014 году. По словам Пескова, в том году был пройден некий рубикон и началась новая реальность, которая требовала от Москвы решительных действий.

В связи с этим Владимир Путин принял соответствующее решение, в рамках которого были изменены концептуальные подходы к тем, кого раньше РФ считала своим партнером, заявил представитель Кремля.

"(Решение. – Прим. ред.) которое потребовало от нас большей решимости в отстаивании своих интересов и которое впоследствии сделало неизбежным и необходимым начало специальной военной операции", – добавил Песков.

Ранее стало известно, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

Песков отметил, что Женева станет местом следующего раунда переговоров, потому что стороны посчитали такой выбор целесообразным и удобным для всех. При этом речь идет только о трехстороннем формате переговоров – представителей Евросоюза или международных организаций там не будет.