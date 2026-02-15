Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:43

Политика

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Фото: depositphotos/nitinut380

Израильские военные нанесли серию ударов по складам оружия и ракетным установкам шиитской организации "Хезболлах" в нескольких районах на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

"Террористическая организация "Хезболлах" продолжает попытки восстановить террористическую инфраструктуру на юге Ливана с целью нанесения ущерба израильским гражданским лицам", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В армии указали, что наличие ударного оружия является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном и создает угрозу для гражданских лиц в этом регионе.

Израиль ударил с помощью беспилотника по жилому дому в квартале Харет-Хорейк на юге ливанской столицы. В результате атаки по Бейруту погибли не менее 5 человек, еще 25 пострадали.

Позже в еврейском государстве подтвердили ликвидацию начальника "Хезболлах" Хайсама Али Табтабауи. По данным израильских военных, он был "ключевым оперативником" и "ветераном террористической организации", который вступил в ряды "Хезболлах" в 1980-х годах и с тех пор занимал ряд руководящих должностей.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика