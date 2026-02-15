Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Фото: depositphotos/nitinut380

Израильские военные нанесли серию ударов по складам оружия и ракетным установкам шиитской организации "Хезболлах" в нескольких районах на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

"Террористическая организация "Хезболлах" продолжает попытки восстановить террористическую инфраструктуру на юге Ливана с целью нанесения ущерба израильским гражданским лицам", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В армии указали, что наличие ударного оружия является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном и создает угрозу для гражданских лиц в этом регионе.

Израиль ударил с помощью беспилотника по жилому дому в квартале Харет-Хорейк на юге ливанской столицы. В результате атаки по Бейруту погибли не менее 5 человек, еще 25 пострадали.

Позже в еврейском государстве подтвердили ликвидацию начальника "Хезболлах" Хайсама Али Табтабауи. По данным израильских военных, он был "ключевым оперативником" и "ветераном террористической организации", который вступил в ряды "Хезболлах" в 1980-х годах и с тех пор занимал ряд руководящих должностей.