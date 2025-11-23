Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 19:15

Политика
Главная / Новости /

Quds Press: число погибших при атаке Израиля по югу Бейрута выросло до 5 человек

Число погибших при атаке Израиля по югу Бейрута выросло до 5 человек – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Bilal Hussein

Как минимум 5 человек погибли и еще 25 получили травмы после атаки израильского БПЛА на один из жилых домов в квартале Харет-Хорейк на юге Бейрута. Об этом сообщает агентство Quds Press со ссылкой на медицинские источники.

По их информации, удар был нанесен по густонаселенному району, поэтому число жертв и пострадавших может увеличиться.

Атака Израиля на Бейрут преследовала цель ликвидировать видного руководителя сил сопротивления на юге Ливана, сказал зампред политсовета шиитского движения "Хезболлах" Махмуд Куммати.

"Израиль переступил красную черту, совершив нападение на юг Бейрута. Убит один из командиров джихадистского крыла, мы работаем над установлением личности погибшего", – цитирует политика ТАСС.

Куммати подчеркнул, что агрессивные действия еврейского государства открывают путь военной эскалации. По его словам, "сопротивление само решит, каким будет ответ на израильский вызов". Он также подтвердил, что "Хезболлах" привержена координации с ливанским государством и армией.

О нанесении точечного удара по Бейруту со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) стало известно вечером 23 ноября. По данным СМИ, одним из погибших оказался начальник штаба вооруженных отрядов "Хезболлах" Абу Али Табтабауи.

Новости мира: Израиль может забрать 180 га ценной земли на западном берегу Иордана

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика