Quds Press: число погибших при атаке Израиля по югу Бейрута выросло до 5 человек

Фото: ТАСС/АР/Bilal Hussein

Как минимум 5 человек погибли и еще 25 получили травмы после атаки израильского БПЛА на один из жилых домов в квартале Харет-Хорейк на юге Бейрута. Об этом сообщает агентство Quds Press со ссылкой на медицинские источники.

По их информации, удар был нанесен по густонаселенному району, поэтому число жертв и пострадавших может увеличиться.

Атака Израиля на Бейрут преследовала цель ликвидировать видного руководителя сил сопротивления на юге Ливана, сказал зампред политсовета шиитского движения "Хезболлах" Махмуд Куммати.

"Израиль переступил красную черту, совершив нападение на юг Бейрута. Убит один из командиров джихадистского крыла, мы работаем над установлением личности погибшего", – цитирует политика ТАСС.

Куммати подчеркнул, что агрессивные действия еврейского государства открывают путь военной эскалации. По его словам, "сопротивление само решит, каким будет ответ на израильский вызов". Он также подтвердил, что "Хезболлах" привержена координации с ливанским государством и армией.

О нанесении точечного удара по Бейруту со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) стало известно вечером 23 ноября. По данным СМИ, одним из погибших оказался начальник штаба вооруженных отрядов "Хезболлах" Абу Али Табтабауи.