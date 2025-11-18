18 ноября, 23:54Происшествия
Более 10 человек погибли при ударе Израиля по лагерю палестинцев на юге Ливана
Фото: AP Photo/Mohammad Zaatari
Как минимум 11 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав.
Еще четверо палестинцев были госпитализированы с серьезными ранениями. Отмечается, что целью атаки Израиля стал тренировочный лагерь палестинского движения ХАМАС, который был расположен около мечети Халеда ибн Валида.
Ранее ХАМАС заявило о готовности вывести своих бойцов из районов сектора Газа, находящихся под контролем израильской армии.
В ночь на 9 октября Израиль и ХАМАС договорились о выполнении первых пунктов мирного соглашения. В его рамках палестинская сторона обязалась освободить всех удерживаемых лиц, а Израиль – отвести свои войска на заранее определенные позиции.
Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа и назвав свою роль в мирном процессе большой честью. Официальная церемония подписания документов состоялась в Египте.
