Более 10 человек погибли при ударе Израиля по лагерю палестинцев на юге Ливана

Фото: AP Photo/Mohammad Zaatari

Как минимум 11 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав.

Еще четверо палестинцев были госпитализированы с серьезными ранениями. Отмечается, что целью атаки Израиля стал тренировочный лагерь палестинского движения ХАМАС, который был расположен около мечети Халеда ибн Валида.

Ранее ХАМАС заявило о готовности вывести своих бойцов из районов сектора Газа, находящихся под контролем израильской армии.

В ночь на 9 октября Израиль и ХАМАС договорились о выполнении первых пунктов мирного соглашения. В его рамках палестинская сторона обязалась освободить всех удерживаемых лиц, а Израиль – отвести свои войска на заранее определенные позиции.

Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа и назвав свою роль в мирном процессе большой честью. Официальная церемония подписания документов состоялась в Египте.