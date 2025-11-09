Форма поиска по сайту

09 ноября, 22:29

Политика
Представитель движения: ХАМАС готов вывести бойцов из подконтрольных Израилю районов Газы

В ХАМАС заявили о готовности вывести бойцов из подконтрольных Израилю районов Газы

Фото: TASS/AP/Jehad Alshrafi

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности вывести своих бойцов из районов сектора Газа, находящихся под контролем израильской армии. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил официальный представитель движения Исмаил Радван.

"Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны", – сказал Радван.

В ночь на 9 октября Израиль и ХАМАС договорились о выполнении первых пунктов мирного соглашения. В его рамках палестинская сторона обязалась освободить всех удерживаемых лиц, а Израиль – отвести свои войска на заранее определенные позиции.

Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа и назвав свою роль в мирном процессе большой честью. Официальная церемония подписания документов состоялась в Египте.

При этом ХАМАС выдвинул требование, чтобы Тель-Авив взял на себя финансовые обязательства по восстановлению Газы, сославшись на ответственность Израиля за причиненные разрушения. Однако позднее СМИ писали о том, что арабские страны отказались восстанавливать сектор Газа на условиях США.

