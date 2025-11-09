FT: арабские страны отказались от восстановления Газы на условиях США

Фото: AP Photo/Abdel Kareem Hana

Арабские страны выступили против восстановления сектора Газа на условиях США, отказавшись выделять свои средства на этот план. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, ранее чиновники США и Израиля выдвинули предложение о начале восстановления контролируемой ЦАХАЛ части Газы. Утверждается, что это станет позитивной альтернативой для палестинцев по сравнению с проживанием под властью радикального палестинского движения ХАМАС.

Власти арабских стран выразили опасения, что подобная идея о "Новом секторе Газа" может привести к долгосрочному разделу палестинской территории. Один из дипломатов подчеркнул, что такой шаг повлечет за собой масштабное столкновение между США и Израилем с одной стороны и Палестиной, Египтом, Катаром и Турцией с другой.

Израиль и ХАМАС договорились о выполнении первых пунктах мирного соглашения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Палестинское движение пообещало освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию.

Через несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершен. Он подчеркнул, для него было большой честью стать вовлеченным в мирный процесс в этом регионе. Официально документ об этом был подписан в Египте.

В ХАМАС заявили, что Тель-Авив должен взять на себя расходы по восстановлению сектора Газа, поскольку именно израильское правительство ответственно за разрушение региона.