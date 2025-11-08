Прокуратура Турции выдала ордер на арест Нетаньяху

Фото: ТАСС/EPA/POOL/WILL OLIVER

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще нескольких израильских чиновников. Об этом сообщает издание Türkiye Today со ссылкой на заявление прокуратуры.

Ордер на арест распространяется на 37 подозреваемых, включая Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца, главу Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Они обвиняются в совершении геноцида, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи и преступлениях против человечности.

Утверждается, что Генпрокуратура начала расследование после того, как Израиль в октябре задержал активистов гуманитарной флотилии, пытавшихся доставить гуманитарную помощь в Газу

В начале октября израильские ВМС перехватили несколько судов гуманитарной флотилии "Сумуд", которые направлялись в Газу. Среди пассажиров была шведская активистка Грета Тунберг.

Представители флотилии рассказали, что их суда находились приблизительно в 75 морских милях от побережья сектора Газа, когда на радаре появились более 20 неустановленных кораблей. Затем контакт с флотилией был потерян.

Всех задержанных перенаправили в израильский порт. В Тель-Авиве подчеркнули, что активисты находились в безопасности, их жизням и здоровью ничего не угрожало. После этого израильская сторона депортировала всех задержанных в Европу.

Позже Тунберг заявила, что она и другие участники флотилии подвергались пыткам в израильской тюрьме. Активистка не стала рассказывать подробности, добавив лишь, что ей не давали чистой воды, а другим задержанным не предоставляли необходимые лекарства.