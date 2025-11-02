График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 22:40

Политика

Красный Крест получил останки трех израильских заложников

Фото: AP Photo/Jehad Alshrafi

Международный комитет Красного Креста получил три гроба с останками израильских заложников, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, гробы находятся на пути к израильским военным в секторе Газа.

В начале октября между Израилем и ХАМАС были достигнуты первые договоренности в рамках мирного урегулирования. Согласно условиям соглашения, радикалы обязались освободить всех удерживаемых заложников, в то время как Израиль должен был отвести войска на заранее определенные позиции.

Процесс выполнения договоренностей начался с передачи Красному Кресту первой группы из семи израильских заложников. Позднее организация встретила вторую группу пленников.

В результате проведенных мероприятий были переданы все живые заложники, а также останки погибших, которые были направлены израильской стороне.

Не менее 30 человек погибли из-за ударов Израиля по Газе

