Израиль получил останки еще двух погибших заложников в Газе

Фото: AP Photo/Jehad Alshrafi

Военные Израиля получили в секторе Газа гробы с останками еще двух погибших заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Передача прошла при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста. В ближайшее время судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

О передаче тел ранее заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС Аль-Кассам.

Израиль и ХАМАС в начале октября подписали первые договоренности в рамках мирного плана. Согласно ему, радикалы должны были освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.

Сперва ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников, которая состояла из 7 человек. Позже организация встретила вторую группу пленников.

В результате в рамках соглашения ХАМАС передал израильской стороне всех живых заложников. Также Тель-Авиву были направлены останки погибших.