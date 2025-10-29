Больше 100 человек погибли в Газе из-за ударов Израиля

Фото: AP Photo/Jehad Alshrafi

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа с вечера 28 октября достигло 104, сообщил Минздрав палестинского анклава.

По данным министерства, в числе жертв – 46 детей и 20 женщин. Кроме того, 253 палестинца получили ранения.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана в начале октября. Радикалы должны были освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.

Тем не менее израильские военные продолжили наносить удары по Газе, а служба гражданской обороны города зарегистрировала множественные взрывы. В ЦАХАЛ атаки объясняли угрозой со стороны ХАМАС.

28 октября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху приказал нанести мощные удары по Газе. В настоящий момент Армия обороны Израиля вернулась к соблюдению режима прекращения огня. Уточняется, что израильские военные ликвидировали 30 палестинских радикалов ХАМАС.

