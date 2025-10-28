Нетаньяху распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными приказал нанести мощные удары по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его канцелярию.

При этом палестинское движение ХАМАС заявило, что отложит запланированную на 28 октября передачу тела израильского заложника. Объявление было опубликовано в телеграм-канале группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Уточняется, что поводом для такого решения стало нарушение режима прекращения огня еврейским государством.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Члены группировки пообещали освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию.

Как отмечал президент США Дональд Трамп, конфликт в секторе Газа завершен. По его словам, новая администрация в секторе Газа приступит к работе очень быстро.

Однако после объявления о мирном соглашении израильские военные продолжили удары по Газе, а служба гражданской обороны города зафиксировала многочисленные взрывы. В Армии обороны Израиля заявляли, что удар был нанесен по группе палестинских радикалов, которые представляли угрозу для войск ЦАХАЛ.