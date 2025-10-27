Израиль получил в Газе тело еще одного погибшего заложника

Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

Военнослужащие Израиля получили в секторе Газа от движения ХАМАС еще один гроб с останками погибшего заложника. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Передача тела проходила при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста. Сначала военные доставят гроб судмедэкспертам, которые проведут процедуру опознания останков. После чего тело будет передано родственникам.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В рамках этого соглашения члены группировки пообещали освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию.

Утром 13 октября ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников, она состояла из 7 человек. Позже Красный Крест встретил вторую группу пленников.