Фото: ТАСС/Zuma

ХАМАС передал Красному кресту первую группу израильских заложников. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

В состав первой группы вошли семь человек. По данным телеканала Al Jazeera, который ссылается на собственные источники, ХАМАС завершит передачу израильских заложников Красному кресту на юге сектора Газа в 10:00 по московскому времени.

Всего в рамках первой фазы мирного соглашения радикальное палестинское движение должно освободить 20 живых израильских заложников. В их числе есть уроженец Донбасса Максим Харкин.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В рамках сделки радикальное палестинское движение должно освободить всех заложников, а израильской стороне необходимо вывести свои войска на согласованную линию.

Президент США Дональд Трамп спустя время подтвердил, что конфликт в секторе Газа завершен. Он добавил, что для него было большой честью стать вовлеченным в мирный процесс в этом регионе. Глава Белого дома отметил, что новая администрация в секторе Газа приступит к работе очень быстро.

Вместе с тем 13 октября в Шарм-эш-Шейхе состоится "саммит мира", созываемый в связи с заключением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Председателями встречи станут лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Трамп.