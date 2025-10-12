Глава МО Израиля Кац: нужно уничтожить туннели ХАМАС после освобождения заложников

Фото: TASS/Zuma

Ключевой задачей израильской стороны после освобождения заложников станет уничтожение всех туннелей ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац на своей странице в соцсети X.

По мнению министра, туннели ХАМАС должны быть уничтожены как силами Армии обороны Израиля, так и с помощью международного механизма, который будет сформирован под контролем США.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В рамках сделки ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израилю необходимо вывести свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС пообещали начать освобождать заложников в понедельник, 13 октября. После израильская сторона должна освободить около двух тысяч палестинских заключенных из своих тюрем.

В этот же день в египетском городе Шарм-эш-Шейхе состоится "саммит мира", созываемый в связи с заключением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Председателями встречи станут лидер Египта и Трамп.

