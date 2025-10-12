Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:46

Политика

В ХАМАС пообещали начать освобождение заложников 13 октября

Фото: ТАСС/AP/Jehad Alshrafi

Радикальное палестинское движение ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник, 13 октября. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя движения Осаму Хамдана.

Он уточнил, что согласно подписанным документам, обмен заключенными начнется утром понедельника. После возвращения заложников израильская сторона обязуется освободить около двух тысяч палестинских заключенных из своих тюрем.

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейхе также состоится "саммит мира", созываемый по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. К участию в саммите приглашены лидеры более чем 20 стран.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября.

Ожидается, что ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию. Президент США Дональд Трамп выражал уверенность в том, что достигнутые договоренности приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке.

Новости мира: Израиль завершил удары по Газе после соглашения о прекращении огня

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика