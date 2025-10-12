В ХАМАС пообещали начать освобождение заложников 13 октября

Фото: ТАСС/AP/Jehad Alshrafi

Радикальное палестинское движение ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник, 13 октября. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя движения Осаму Хамдана.

Он уточнил, что согласно подписанным документам, обмен заключенными начнется утром понедельника. После возвращения заложников израильская сторона обязуется освободить около двух тысяч палестинских заключенных из своих тюрем.

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейхе также состоится "саммит мира", созываемый по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. К участию в саммите приглашены лидеры более чем 20 стран.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября.

Ожидается, что ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию. Президент США Дональд Трамп выражал уверенность в том, что достигнутые договоренности приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке.