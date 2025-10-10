США разместят 200 военных на Ближнем Востоке для контроля за прекращением огня

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Власти США планируют разместить на Ближнем Востоке 200 американских военных, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня в Газе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского чиновника.

По информации агентства AFP, роль военных США будет заключаться в наблюдении, контроле и обеспечении отсутствия нарушений. В состав группы также войдут военнослужащие из Египта, Катара, Турции и, предположительно, ОАЭ.

Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В качестве первых шагов по сделке ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС подтвердили достижение мирного соглашения по Газе. Вместе с тем представители движения призвали президента США Дональда Трампа и власти арабских и исламских стран обязать Израиль выполнить договоренности.

Кабмин Израиля одобрил план освобождения всех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Данное соглашение должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в анклаве.