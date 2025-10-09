В ХАМАС подтвердили достижение соглашения о прекращении огня в Газе

Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB

Палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение первых договоренностей в рамках мирной сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа.

"Движение ХАМАС объявляет о достижении соглашения, предусматривающего прекращение войны в секторе Газа, вывод израильских войск, ввоз помощи и обмен пленными", – приводит ТАСС фрагмент из заявления ХАМАС.

Представители движения выразили благодарность посредникам на переговорах, а также признательность американскому президенту Дональду Трампу за усилия по прекращению конфликта.

Вместе с тем в ХАМАС призвали Трампа и руководство арабских и исламских стран обязать Израиль выполнить свои договоренности. В движении также подчеркнули, что не откажутся от национальных прав палестинского народа, включая право на независимость и самоопределение.

По информации издания Times of Israel, ХАМАС собирается освободить всех оставшихся в живых заложников в субботу, 11 октября.

Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации в Газе. В рамках первой фазы ХАМАС освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

Президент США назвал это соглашение историческим и беспрецедентным событием. Он также выразил слова благодарности посредникам из Катара, Египта и Турции.

В свою очередь, израильский премьер Биньямин Нетаньяху выразил надежду на скорое возвращение всех израильских заложников на родину.