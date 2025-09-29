Белый дом опубликовал план по завершению конфликта в Газе

Фото: 123RF/jbyard22

Белый дом опубликовал полноценный план из 20 пунктов президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе.

Как следует из текста документа, предложение американского лидера предполагает немедленное прекращение конфликта, а также вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

"Израильские силы отойдут на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников, военные операции будут приостановлены, а линии фронта заморожены до выполнения условий полного поэтапного вывода", – говорится в документе.

При этом на освобождение заложников Трамп дал 72 часа. Отсчет пойдет после того, как израильская сторона признает соглашение – им предстоит освободить 250 пожизненно заключенных и 1 700 палестинцев.

Кроме того, план предусматривает амнистию для членов ХАМАС, согласных на разоружение и мирное сосуществование. Также палестинское движение и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно.

В свою очередь, Израиль не будет оккупировать или аннексировать полуэксклав. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет выводить свои войска в соответствии со стандартами демилитаризации.

План по сектору Газа предусматривает его временное управление технократическими палестинскими властями под надзором международного органа во главе с президентом США. Комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов.

Помимо этого, указывается, что США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил (МСС) для немедленного развертывания в секторе Газа.

"МСС будут обучать и оказывать поддержку проверенным палестинским полицейским в секторе Газа, а также консультироваться с Иорданией и Египтом, имеющими обширный опыт в этой области", – отметили в Белом доме.

Предлагаемые силы станут долгосрочным решением проблемы внутренней безопасности. В секторе также появится особая экономическая зона, где будут действовать льготные условия для стран-участниц.

План не предполагает переселения жителей. После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь. В нее входит в том числе восстановление инфраструктуры и поставка необходимого оборудования для расчистки завалов и открытия дорог.

В документе подчеркивается, что предложения по урегулированию в Газе не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем, но предполагают размещение там "международных сил по стабилизации".

При этом палестинский контроль над Газой и обсуждение государственности возможны только после восстановления и последовательных реформ во власти анклава. Штаты в свою очередь будут способствовать диалогу между Израилем и Палестиной ради мирного сосуществования.

"Газа будет зоной свободной от терроризма и радикализации, не будет представлять угрозу соседям", – утверждается в документе.

Как ранее заявлял Трамп, соглашение по достижению мира уже близко. Он подчеркнул, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, не исключил возможность амнистии для радикалов палестинского движения ХАМАС по окончании боевых действий в Газе. Он заверил, что тема "требует проработки".