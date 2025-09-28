Нетаньяху допустил возможность амнистии для членов ХАМАС

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время интервью Fox News не исключил возможность амнистии для радикалов палестинского движения ХАМАС по окончании боевых действий в секторе Газа.

По его словам, тема в настоящий момент обсуждается, однако "требует проработки". Он также добавил, что это является частью плана, и что в настоящий момент об этом ведутся дискуссии.

"Но в предыдущих заявлениях я говорил, что если лидеры ХАМАС, например, будут сопровождены за пределы страны, да, если они прекратят войну и отпустят всех заложников, мы выпустим их", – заключил Нетаньяху.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что соглашение по достижению мира в секторе Газа уже близко. Он рассказал, что поговорил с Нетаньяху, а также с лидерами на Ближнем Востоке, и назвал их "замечательными людьми". При этом Трамп добавил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

