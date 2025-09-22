Эрдоган назвал историческим решение ряда стран признать Палестину

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал историческим и крайне важным решение ряда стран, в том числе из состава Совбеза ООН, признать государство Палестина. Об этом он заявил, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Уже почти два года наш регион переживает серьезную гуманитарную катастрофу из-за усиления нападений со стороны израильского правительства. Резня в Газе, унесшая жизни более 65 тысяч человек, продолжается с неослабевающей силой. Ни один человек, имеющий совесть, не может смириться с происходящим и не может молчать перед лицом такого геноцида", – цитирует Эрдогана ТАСС.

По мнению турецкого лидера, цель правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключается в том, чтобы сделать невозможным создание Палестинского государства и вынудить народ Палестины "бежать как можно дальше".

"На фоне этих негативных событий решение группы стран, включая членов Совета безопасности ООН, признать государство Палестина является чрезвычайно важным и историческим", – добавил Эрдоган.

В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в своем послании ГА ООН отметил, что единственный путь к установлению мира на Ближнем Востоке состоит в признании государства Палестина. Саудовский кронпринц призвал остальные страны сделать исторический шаг и признать Палестинское государство.

В ходе 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признал Палестинское государство, выступая за мир между Израилем и палестинцами.

Незадолго до этого о признании государственности Палестины заявили правительства еще нескольких стран: Канады, Великобритании и Австралии. Все они выступили за окончание конфликта и установление долгосрочного мира в регионе.