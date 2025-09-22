Франция официально признала государственность Палестины

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Франция с понедельника, 22 сентября, признает Палестинское государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала государство Палестина", – цитирует его РИА Новости.

Ранее государственность Палестины признала Канада. Аналогичным образом поступил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Стармер уточнял, что это необходимо, чтобы "возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян". Кроме того, государственность Палестины признала Австралия.

