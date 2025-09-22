Песков назвал нынешнюю фазу конфликта в Палестине самой острой за всю историю

Фото: ТАСС/АР/Leo Correa

Палестино-израильский конфликт находится в своей самой острой и трагичной фазе за всю историю, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля из-за военной операции в секторе Газа. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что "ужасающие события, ежедневно происходящие в Газе, должны прекратиться".

По ее мнению, необходимо прекращение огня, неограниченный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

В ночь на 16 сентября израильские войска начали наступление на Газу. За 20 минут военные еврейского государства нанесли 37 ударов. В результате обстрела погибли свыше 60 человек. Кроме того, с 11 августа были частично или полностью разрушены более 3,5 тысячи зданий и около 13 тысяч палаток для перемещенных лиц.