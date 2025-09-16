Ynet: Израиль нанес 37 ударов по сектору Газа

Фото: ТАСС/AP/Yousef Al Zanoun

Израильские войска нанесли 37 ударов по сектору Газа за 20 минут. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на палестинские издания.

По словам местных жителей, некоторые из ударов были совершены с боевых вертолетов Apache, которые периодически ведут стрельбу над Газой.

Ранее СМИ сообщали, что военные Израиля начали наступление на сектор Газа с целью оккупировать его. По данным журналистов, США поддержали операцию ЦАХАЛ при условии ее быстрой реализации.

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывал население Газы покинуть город. Он также заявил, что за последние несколько дней израильские силы снесли 50 высоток, которые использовались палестинским движением ХАМАС.