Израиль согласился на предложение США о прекращении огня в Газе

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

Израильская сторона согласилась на предложение Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа. С таким заявлением выступил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон во время заседания Совбеза всемирной организации.

"Израиль согласился на предложение президента (США Дональда - ред.) Трампа о прекращении огня. Мы готовы прекратить боевые действия, но ХАМАС отказывается", – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную наземную операцию. Он также заявил, что за последние несколько дней израильские силы снесли 50 высоток в Газе, которые использовались палестинским движением ХАМАС.

В свою очередь, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить сектор Газа и движение ХАМАС, если условия израильской стороны по прекращению огня, в том числе по освобождению заложников и сдаче вооружения, не будут приняты.