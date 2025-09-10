Глава Минобороны Израиля пригрозил уничтожить ХАМАС и Газу

Фото: depositphotos/dnaveh

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить сектор Газа и движение ХАМАС, если условия израильской стороны по прекращению огня, в том числе по освобождению заложников и сдаче вооружения, не будут приняты. Его заявление распространила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Кац также затронул операцию "Пик огня", в рамках которой 9 сентября было уничтожено руководство палестинского радикального движения в Катаре. По его словам, врагам Израиля больше негде спрятаться. Он отметил, что к ответственности будут привлечены все, кто принимал участие в боях 2023 года.

"Всем, кто совершает террор против Израиля, будет нанесен ущерб", – заключил глава Минобороны Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года. Тогда ХАМАС выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В сентябре этого года Израиль нанес удар по Дохе, где проходили переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа. В результате, как сообщили в ХАМАС, погибли шесть человек.

Член политбюро движения Сухейль аль-Хинди уточнил, что среди погибших – сын лидера организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Атаку Израиля осудили генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, а также МИД Турции.

После случившегося Катар приостановил посреднические усилия по урегулированию ближневосточного конфликта. Также власти заявили, что оставляют за собой право на ответ Израилю.

