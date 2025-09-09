Премьер Катара назвал международным террором атаку Израиля на Доху

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMED HOSSAM

Израильская атака на оживленный район в Дохе является актом международного терроризма и попыткой дестабилизировать регион. С таким заявлением выступил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что нападение ЦАХАЛ стало нарушением всех моральных норм. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху ведет регион к ситуации, которую нельзя будет исправить, добавил Аль Тани.

Данной атакой Израиль нанес урон переговорному процессу по сектору Газа, который продолжался по просьбе США. Премьер Катара объявил, что все договоренности по прекращению огня в Газе, которые уже были достигнуты в ходе переговоров, обнуляются после произошедшей атаки. По словам Аль Тани, Израиль подрывает все попытки достижения мира в регионе.

Политик также заявил, что катарские силы ПВО не смогли отбить атаку Израиля, поскольку системы не обнаружили использованное ЦАХАЛ оружие. Катар не располагал информацией о готовящемся нападении, а США проинформировали страну об атаке только спустя десять минут после начала ударов, подчеркнул Аль Тани.

Власти Катара оставляют за собой право на ответ Израилю. В частности, правительство страны сформировало команду юристов для правового ответа на "безумство Нетаньяху".

"Недопустимо закрывать глаза на действия Израиля, необходимо принять против него все меры и остановить безумие Нетаньяху", – заключил он.

Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по Дохе 9 сентября. В этот момент там проходили переговоры по урегулированию конфликта в регионе.

В ХАМАС заявили, что жертвами обстрелов стали шесть человек, однако члены переговорной делегации не пострадали. Руководство Катара приостановило посреднические усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп решительно осудил нарушение Израилем суверенитета Катара. Лидер США также призвал эмира Катара продолжать посреднические усилия для урегулирования кризиса в секторе Газа.