В Белом доме заявили, что удар по Дохе не способствует достижению целей США и Израиля

Фото: 123RF/jqnoc

Удар Израиля по членам палестинского движения ХАМАС в Дохе не способствует достижению целей еврейского государства и США, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, после атаки американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

"Президент также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара (Тамимом бен Хамадом Аль Тани и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. – Прим. ред.) и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Он заверил их, что подобное на их территории больше не повторится", – цитирует Ливитт ТАСС.

Пресс-секретарь не дала прямого ответа на вопрос о том, уведомлял ли Тель-Авив Вашингтон накануне ударов, указав, что информацию глава государства получил от военных США.

Ливитт выразила сожаление, что операция Израиля произошла на территории Катара, но добавила, что "ликвидация ХАМАС, который наживается на страданиях жителей Газы, является достойной целью".

При этом катарское руководство было на связи с представителем США в момент израильских ударов, но американское руководство не предупреждало его заранее об атаке, написал в соцсети Х официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Израильские военные ударили по Дохе 9 сентября. В столице Катара в этот момент проходили переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа.

По данным ХАМАС, погибли шесть человек, однако среди них не было членов переговорной делегации. Член политбюро движения Сухейль аль-Хинди уточнил, что среди погибших – сын лидера организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам.

Израильскую атаку осудили генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, а также МИД Турции. После инцидента Катар приостановил посреднические усилия по урегулированию ближневосточного конфликта.