Израиль вернул тела двух заложников из сектора Газа

Фото: depositphotos/dnaveh

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) вызволили из сектора Газа тела двух заложников, захваченных в 2023 году во время атаки на еврейское государство. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"В ходе операции <...> в Израиль было возвращено тело покойного Илана Вайса, удерживаемого террористической организацией ХАМАС", – цитирует сообщение ТАСС.

Имя второго заложника не раскрывается. В настоящее время его останки проходят идентификацию в Институте судебной медицины.

Как отметили в канцелярии, Вайс был членом бригады быстрого реагирования кибуца Беэри, расположенного у границы с сектором Газа. Он погиб 7 октября 2023 года, защищая кибуц, а его тело похитили. Тогда же были похищены жена и дочь Вайса Шири и Нога. Их удалось вернуть из плена в ноябре 2023-го.

Нетаньяху добавил, что Израиль продолжит борьбу за возвращение заложников.

"Мы не успокоимся и не будем молчать, пока не вернем домой всех наших похищенных – как живых, так и мертвых", – заверил он.

Всего, по утверждению израильской стороны, радикалы в секторе Газа удерживают 48 заложников, 20 из которых живы.

В свою очередь, представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри заявил, что армия Израиля приступила к подготовке наступления в Газе, где уже идут интенсивные бои на подступах к городу.

"Мы начали подготовку к переходу в наступление в Газе и уже переходим к его первым этапам", – написал он на арабском языке в соцсети X.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 20 августа утвердил план захвата сектора Газа. Ожидалось объявление о дополнительной мобилизации резервистов Армии обороны Израиля.

По данным СМИ, ХАМАС готово вывести своих бойцов из Газы в случае соглашения израильской стороны на отвод военных к согласованным пунктам. Представители движения передали соответствующие требования египетским посредникам во время визита в Каир.

В ответ в Израиле выразили готовность заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения.

