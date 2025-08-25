Al Jazeera: четыре журналиста погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

Фото: AP Photo/Leo Correa

Четыре журналиста погибли в результате израильского удара по приемному отделению больницы, которая расположена на юге сектора Газа, сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал Al Jazeera, которому поступила информация от представителя больницы.

В числе погибших фигурирует фотожурналист Reuters Хоссам аль-Масри, фотокорреспондент Al Jazeera Мохаммед Салама, представитель сразу нескольких СМИ (The Independent Arabic и Associated Press. – Прим. ред.) Мариам Абу Дака и сотрудник телекомпании NBC Моаз Абу Таха. Общее количество жертв составило 14 человек.

Ранее глава Минобороны Газы Исраэль Кац сообщил об утверждении плана по захвату Газы. Операция получила название "Колесницы Гидеона – 2". По его словам, в ближайшее время будет объявлено о дополнительной мобилизации резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Спустя время СМИ заявили о начале наступления Армии обороны Израиля на Газу. В данный момент Израиль контролирует окраины региона.

