МИД Израиля отверг доклад ООН о катастрофическом голоде в Газе

Фото: ТАСС/ЕРА/MOHAMMED SABER

МИД Израиля отверг информацию о голоде в секторе Газа, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Доклад Организации Объединенных Наций (ООН) в Израиле назвали "сфабрикованным" и "подогнанным" под кампанию ХАМАС.

"Весь документ IPC (принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности – Прим. ред.) основан на лжи ХАМАС, отмытой через организации с корыстными интересами. В Газе нет голода", – подчеркнули в министерстве.

По данным израильских дипломатов, с начала боевых действий в Газу выехало более 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью. При этом в последние недели удалось снабдить сектор основными продуктами питания, что привело к резкому падению цен на продукты на местных рынках.

"Законы спроса и предложения не лгут – IPC лжет", – заключили в МИД.

Ранее ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа. По оценке организации, к концу сентября свыше 640 тысяч человек в Газе столкнутся с дефицитом продовольствия, классифицируемым как пятая фаза IPC. Также 1,14 миллиона человек окажутся в состоянии ЧС (четвертая фаза IPC), еще 396 тысяч – в состоянии кризиса (третья фаза IPC).

20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата сектора Газа. В ближайшее время ожидается объявление о дополнительной мобилизации резервистов Армии обороны Израиля.

По данным СМИ, ХАМАС готово вывести своих бойцов из Газы в случае соглашения израильской стороны на отвод военных к согласованным пунктам. Представители движения передали соответствующие требования египетским посредникам во время визита в Каир.

В ответ в Израиле выразили готовность заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения.

