Россия в ООН призвала Израиль прекратить атаки на гуманитарных работников в Газе

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Россия призывает Израиль прекратить атаки на гуманитарных и медицинских работников. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона шокирована целенаправленной атакой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штаб-квартире Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе, в результате которой погиб один человек и несколько получили ранения.

Полянский отметил, что это не первый случай убийства членов общества Красного Полумесяца в Газе со стороны ЦАХАЛ. По его словам, в марте 2025 года были зафиксированы случаи, когда израильские военные расстреливали сотрудников скорой помощи этой организации.

Ранее представители палестинского движения ХАМАС заявили, что готовы возобновить переговоры с Израилем о прекращении огня, как только в секторе Газа решится вопрос гуманитарного кризиса и голода. В ХАМАС добавили, что продолжение каких-либо переговоров в условиях голода выглядит бесполезным и бессмысленным.