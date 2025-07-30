МИД РФ: мир на Ближнем Востоке невозможен без палестинского государства

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Мир и безопасность на Ближнем Востоке невозможны без решения вопроса о палестинской государственности. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, выступая в ООН.

Дипломат описал ситуацию на контролируемой Израилем палестинской территории как массовую дегуманизацию.

"Происходящее сегодня на оккупированной палестинской территории, как было справедливо отмечено, не поддается описанию. Перед нами разворачивается трагическая история массовой дегуманизации, страданий, колоссальных жертв и разрушений", – приводит РИА Новости слова Вершинина.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует признать Палестину как независимое государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Он подчеркнул, что это необходимо для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение Макрона, заявив, что такой шаг французского президента поощряет террор и грозит созданием "очередного иранского марионеточного государства".