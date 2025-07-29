Нидерланды объявили персонами нон грата двух министров Израиля

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Нидерландские власти объявили персонами нон грата израильского министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира и главу Минфина еврейского государства Бецалеля Смотрича. Об этом сообщает издание NOS со ссылкой на письмо главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа парламенту.

В документе отмечается, что Смотрич и Бен-Гвир многократно способствовали разжиганию насилия против мирных жителей Палестины, выступая за расширение израильских поселений на западном берегу реки Иордан. Кроме того, они регулярно призывали к "этническим чисткам в секторе Газа", утверждается в письме.

Теперь оба израильских министра находятся под запретом на въезд в Нидерланды.

Ранее СМИ стало известно, что первый раунд переговоров между Израилем и представителями палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа прошел безрезультатно. Стороны обсуждали доставку гуманитарной помощи и прекращение огня на 60 дней.