Нетаньяху осудил Макрона за решение признать Палестину

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осуждает решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети X.

По словам Нетаньяху, такой шаг французского президента поощряет террор и грозит созданием "очередного иранского марионеточного государства". Политик подчеркнул, что Палестина в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним.

"Давайте проясним: палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля", – заявил Нетаньяху.

Кроме того, с критикой в адрес Макрона выступили министр обороны Израиля Исраэль Кац и министр транспорта Израиля Мири Регев. Также Представительный совет еврейских организаций Франции (CRIF) назвал решение о признании Палестины моральной и дипломатической ошибкой.

Президент Франции заявил о намерении признать Палестину как независимое государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре 2025 года вечером 24 июля. По его словам, это необходимо сделать для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.