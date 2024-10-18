Путин заявил, что РФ поддерживает реализацию решения СБ ООН о создании Израиля и Палестины

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Россия всегда исходила из необходимости реализовать решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) о создании таких двух государств, как Палестина и Израиль, заявил Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих СМИ стран – участниц БРИКС.

По мнению российского лидера, "корень всех проблем" кроется именно в том, что данное решение организации так и не было реализовано. Он также отметил, что эту тему нужно будет поднять в ходе саммита БРИКС.

При этом, по мнению главы государства, Израиль не сможет решить палестинскую проблему, прибегая только к материальным стимулам для палестинцев. Для них важны в том числе духовные вопросы, пояснил Путин. Он также обратил внимание, что участвовал в большом количестве бесед по этому поводу с властями Израиля и Саудовской Аравии, а также с руководством Палестины.

"Я знаю, что у израильского руководства, причем и у ныне действующего, и у прежних руководителей, есть мнение, что достаточно удовлетворить какие-то фундаментальные, основные интересы палестинцев, проживающих на этих территориях, и вопрос будет закрыт. Мне кажется, что, кроме вопросов чисто материального характера, есть еще вопросы, связанные с духовной сферой, с историей, с чаяниями того или другого народа, проживающего на определенных территориях. Здесь вопрос гораздо глубже и сложнее", – отметил он.

Граждане Палестины не покинут свою землю, подчеркнул российский президент. При этом он обратил внимание, что рост масштаба гуманитарных проблем будет вести лишь к увеличению числа тех, кто захочет отстоять свои интересы. По мнению Путина, это осознают и многие представители израильской стороны.

Россия поддерживает контакты как с Израилем, так и с Палестиной, заявил российский лидер. Он также выступил с инициативой о восстановлении и расширении работы "четверки" для урегулирования конфликта, возникшего между этими государствами. По словам главы государства, она была разрушена США, но это было сделано зря, поскольку таким образом удавалось легче согласовывать все позиции.

"Мне думается, надо бы вернуться, может быть, даже и "четверку" эту расширить, поговорить о том, как восстанавливать эти территории (Палестины и Израиля. – Прим. ред.), как вернуть людей, которые покинули эту территорию", – отметил Путин.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число погибших палестинцев в результате действий Израиля в секторе Газа достигло почти 41 тысячи. При этом 94 761 человек оказался ранен.