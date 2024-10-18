Песков выразил обеспокоенность последствиями убийства лидера ХАМАС

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РФ обеспокоена действиями Израиля на Ближнем Востоке, так как они несут последствия для мирного населения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на новость об убийстве лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара.

"Это гуманитарная катастрофа, которая наблюдается в Газе, в Ливане, все это является предметом нашей серьезной озабоченности", – уточнил он.

Также он добавил, что убийство Синвара случилось практически в прямом эфире, сказав, что это показывает уровень развития современных технологий.

Израильские военные убили лидера ХАМАС 17 октября. Это произошло в южной части сектора Газа, когда солдаты ЦАХАЛ наткнулись на палестинских боевиков и узнали Синвара.

