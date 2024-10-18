LBCI: Халед Машаль стал новым главой ХАМАС после убийства Синвара

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Глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль возглавил организацию после уничтожения армией Израиля председателя политбюро движения Яхьи Синвара. Об этом со ссылкой на источники сообщает ливанский новостной портал LBCI.

По данным источников, Машаль взял на себя роль исполняющего обязанности главы движения, теперь он отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах по вопросам освобождения заложников.

Кроме того, источники утверждают, что руководство ХАМАС проинформировало турецких, катарских и египетских чиновников о смерти Синвара.

Глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар 17 октября был убит израильскими военными. Новый глава движения погиб в городе Рафах на юге сектора Газа.



Синвар в 2017 году стал лидером ХАМАС, а в августе 2024 года получил должность главы политбюро всей организации. На этом посту он сменил Исмаила Ханию, который был убит 31 июля в Тегеране в результате прямого попадания ракеты.