Армия Израиля опубликовала видео, снятое незадолго до ликвидации главы ХАМАС Синвара

Видео: телеграм-канал Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры, снятые с беспилотника, на которых, как утверждается, запечатлен глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар за несколько минут до его ликвидации. Видеозапись была опубликована в телеграм-канале израильской армии.

На записи демонстрируется, как армейский израильский беспилотник залетает внутрь полуразрушенного дома на юге сектора Газа, в котором на кресле сидит раненый Синвар, его голова и лицо покрыта тканью. Лидер ХАМАС попытался отбиться от дрона, бросив в него палку.

Чуть позднее это здание было атаковано силами армии Израиля.

17 октября стало известно, что глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Синвар был убит израильскими военными. По данным осведомленного источника, новый глава движения погиб в городе Рафах на юге сектора Газа.



Синвар в 2017 году стал лидером ХАМАС, а в августе 2024 года получил должность главы политбюро всей организации. На этом посту он сменил Исмаила Ханию, который погиб 31 июля в Тегеране в результате прямого попадания ракеты.