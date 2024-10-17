Байден сравнил ликвидацию главы ХАМАС с устранением бен Ладена

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Президент США Джо Байден заявил, что считает ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара схожей с устранением Усамы бен Ладена (основатель международной террористической организации Аль-Каида, которая запрещена в России) в 2011 году, передает РИА Новости.

"Для моих израильских друзей – это, несомненно, день облегчения и воспоминаний, схожий со сценами, которые можно было наблюдать по всей территории Соединенных Штатов после того, как бывший президент Барак Обама приказал провести операцию по ликвидации Усамы бен Ладена в 2011 году", – заявил американский лидер.

Байден пообещал, что вскоре созвонится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими представителями израильского руководства, чтобы поздравить их с ликвидацией лидера ХАМАС.

Кроме того, он сообщил, что американская разведка помогала Армии обороны Израиля выследить лидеров ХАМАС. Как считает Байден, гибель Синвара открывает возможность достижения мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Синвар был убит израильскими военными. По данным осведомленного источника, новый глава движения погиб в городе Рафах на юге сектора Газа.



Синвар в 2017 году стал лидером ХАМАС, а в августе 2024 года получил должность главы политбюро всей организации. На этом посту он сменил Исмаила Ханию, который погиб 31 июля в Тегеране в результате прямого попадания ракеты.