The Jerusalem Post: около 400 ракет запустил Иран по территории Израиля

Видео: телеграм-канал Baza

Около 400 ракет запустил Иран по территории Израиля. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post

Сирены воздушной тревоги звучали в районах по всему еврейскому государству. Армия Израиля заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан. Также людей призвали соблюдать инструкции.

Как передавал телеканал ABC News со ссылкой на израильские и американские источники, Иран планирован запустить в сторону Израиля 240–250 ракет двумя волнами. ЦАХАЛ не собирается наносить превентивный удар, уточнил представитель администрации США. По данным источников, Иран хотел нанести удар по четырем целям еврейского государства, включая штаб-квартиру "Моссада" и три авиабазы.

Видео: телеграм-канал SHOT

Как сообщает телеканал Al Arabiya , иранские ракеты, выпущенные в направлении Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании.

Как ранее заявлял руководитель канцелярии верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Мохаммад Мохаммади Гольпайегани, страна ответит израильской стороне на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Гольпайегани уточнял, что ответ планировалось дать в ближайшее время.

Хания погиб в результате удара снарядом малой дальности с боеголовкой. Как уточнили ВС Ирана, операция по убийству политика была разработана и осуществлена Израилем при поддержке США. В ответ на это верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю.

После гибели Хании новым руководителем политбюро палестинского радикального движения стал глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар.