01 октября, 18:49Происшествия
Армия Израиля сообщила о падении запущенного из Ливана снаряда
Фото: ТАСС/Сергей Орлов
Армия Израиля зафиксировала запуск одного снаряда в направлении центральной части Израиля, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Согласно сообщению, ракета упала на открытой местности. Отмечается, что в районе Тель-Авива незадолго до этого был слышен громкий хлопок.
Тыловое командование израильской армии распространило предписание для жителей центральной части Израиля, включая Тель-Авив. Согласно заявлению, жители должны в ближайшее время находиться рядом с убежищами "до особого распоряжения".
При этом воздушная тревога была объявлена в ряде центральных районов Израиля.
Израильская армия начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб армии Израиля сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.
В ночь на 1 октября израильская армия заявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".
Армия Израиля начала наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана