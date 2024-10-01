Армия Израиля сообщила о падении запущенного из Ливана снаряда

Фото: ТАСС/Сергей Орлов

Армия Израиля зафиксировала запуск одного снаряда в направлении центральной части Израиля, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Согласно сообщению, ракета упала на открытой местности. Отмечается, что в районе Тель-Авива незадолго до этого был слышен громкий хлопок.

Тыловое командование израильской армии распространило предписание для жителей центральной части Израиля, включая Тель-Авив. Согласно заявлению, жители должны в ближайшее время находиться рядом с убежищами "до особого распоряжения".

При этом воздушная тревога была объявлена в ряде центральных районов Израиля.

Израильская армия начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб армии Израиля сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

В ночь на 1 октября израильская армия заявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".