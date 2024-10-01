Армия Израиля сообщила о нанесении точечного удара по Бейруту

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новый точечный удар по Бейруту, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.

Израильская армия начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб армии Израиля сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

В ночь на 1 октября израильская армия заявила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

Одновременно с началом операции в Ливане Израиль атаковал западные районы Дамаска. Самолеты как минимум трижды выпустили ракеты по городу, после атаки в городе начался пожар.