Армия Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана

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Израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии сообщает ТАСС.

Согласно заявлению, целями данной операции являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

"В соответствии с решением политического руководства несколько часов назад Армия обороны Израиля начала ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных, против террористических целей и инфраструктуры "Хезболла" в Южном Ливане", – указано в сообщении.

В армии Израиля подчеркнули, что данные цели находятся в приграничных поселках и представляют собой непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов на севере страны.

Израильская армия начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб армии Израиля сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

Вечером 30 сентября СМИ сообщали, что уже начал разведывательные операции в Ливане, в том числе наземные миссии с использованием спецназа.