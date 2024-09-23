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23 сентября, 20:07

Политика

Армия Израиля начала упреждающую наступательную операцию

Фото: AP Photo/Baz Ratner

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала упреждающую наступательную операцию и наносит удары по военной инфраструктуре движения "Хезболла". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Он уточнил, что израильская армия наносит удары по объектам движения, которые строились последние 20 лет.

При этом правительство страны вводит особое положение в сфере гражданской обороны на территории всего государства, пишет израильская корпорация телерадиовещания Kan.

ЦАХАЛ наносит удары по поселениям на юге и востоке Ливана с утра 23 сентября. "Хезболла" в ответ на это выпускает ракеты в сторону северной части Израиля.

Позднее израильские силы нанесли удар по целям в столичном Бейруте. По последним данным, число жертв после недавних израильских атак возросло до 274, а еще 1 024 – ранены. В целом менее чем за неделю пострадали около 5 тысяч человек.

Новости мира: обстрел северных районов Израиля со стороны Ливана продолжался более 8 часов

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