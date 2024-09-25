Генштаб ЦАХАЛ заявил о подготовке к наземной операции на юге Ливана

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Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в ходе выступления в расположении войск Армии обороны Израиля, дислоцированных на севере, заявил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

"Мы готовимся к маневру. Это означает, что ваши военные ботинки... ступят на вражескую территорию, войдут в деревни, которые "Хезболла" переоборудовала в военные аванпосты с подземной инфраструктурой, пунктами сосредоточения и пусковыми установками, нацеленными на нашу территорию", – цитирует Халеви РИА Новости.

Также начальник Генштаба ЦАХАЛ заявил, что ливанское движение "Хезболла" ответит за утренний запуск ракеты по району Тель-Авива.

"Сегодня "Хезболла" расширила дальность своего огня, и позже сегодня они получат очень сильный ответ. Приготовьтесь", – пообещал военачальник.

Ранее "Хезболла" заявило о запуске ракеты по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом. По мнению движения, именно этот командный пункт несет ответственность за ликвидацию ряда его лидеров и взрывы пейджеров в Ливане.