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Более тысячи граждан пострадали в Ливане в результате детонации пейджеров, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абъяд в интервью телеканалу OTV. Раненых доставляют в медучреждения в Бейруте, Сайде и Тире.

"Мы объявили повышенную готовность во всех медицинских учреждениях, мобилизовано несколько сотен врачей, для доставки раненых задействовано 50 карет скорой помощи", – уточнил он.

Местных жителей призывают не выезжать на личном транспорте, чтобы не устраивать заторы, которые могут помешать передвижению мобильных медицинских бригад.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ, такой "синхронный" перегрев зафиксировали в Бейруте и других южных районах страны. Детонацию устройств могли спровоцировать хакеры, считают журналисты.

Представители движения "Хезболла" пользуются такими пейджерами для обмена данных, утверждает агентство NNA.

Один из членов ливанского движения обвинил в случившемся Израиль, следует из информации Associated Press.

В результате массовых взрывов пейджеров ранения получил иранский посол в Бейруте Моджтаба Амани, пишет Mehr. В статье также говорится об аналогичных происшествиях в Сирии.

Ранее движение "Хезболла" завершило первый этап ударов по Израилю, поразив 11 военных объектов в качестве ответной реакции на израильский удар по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.

Так, атакованными оказались базы израильской армии Майрун, Заатун и Сахель, а также две базы на оккупированных Голанских высотах, три казармы и ряд опорных пунктов. Всего, по информации ливанского движения, было выпущено по объектам Израиля свыше 320 ракет типа "Катюша".